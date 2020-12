Pepa: «Com mais felicidade teríamos levado o jogo a penáltis»

No rescaldo da partida com o FC Porto, Pepa confessou acreditar que o resultado poderia ter sido outro não fossem alguns erros defensivos: "Disputamos o jogo, fomos competitivos, e tenho que realçar a entrega de todo o plantel. Cometemos erros na nossa fase de construção que pagamos caro. Tentamos sair da pressão forte que o Porto faz e perdemos uma bola que acabou por dar golo. Faltou-nos ter mais bola, quando a tivemos criamos perigo e com um pouco de felicidade teríamos levado o jogo para os penáltis." atirou o treinador pacense que até acabou por desvalorizar os protestos que lhe valeram cartão amarelo quando reclamava canto para a sua equipa no final da partida.





Apesar dos resultados mais recentes serem negativos, o técnico dos castores assumiu ainda estar orgulhoso pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido: "Nesta final a oito estão os melhores e só temos de estar contentes por estarmos a disputar esta competição, se chegamos aqui foi por mérito. Sabíamos da dificuldade em jogar contra os três grandes que tem equipas de excelência. Demos tudo o que tínhamos e não conseguimos resultados, agora segue-se o Boavista e tenho a certeza que vamos voltar muito fortes."Autor: Tiago VazQuestionado ainda sobre a ausência de Oleg, jogador que já passou pelo clube portista revelou: "O Oleg não jogou hoje porque estava no limite. Quem foi chamado acabou por cumprir e demonstramos a nossa competitividade." realçou Pepa antes de dar os parabéns aos dragões pela passagem à próxima fase da Taça da Liga.