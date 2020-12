Pepa continua no Paços de Ferreira e vai receber proposta para renovar

Pepa vai cumprir contrato com o Paços de Ferreira até ao final da época e vai ser convidado a renovar. O treinador recebeu nas últimas horas uma proposta para assumir de imediato o comando técnico do Boavista, mediante um contrato mais vantajoso financeiramente, mas a resposta foi negativa, uma vez que a SDUQ dos castores não aceitou negociar o treinador nesta fase da temporada. O negócio só avançaria se o Boavista pagasse a cláusula de rescisão estipulada no contrato.





Fonte ligada ao processo não desvendou o valor da cláusula e admitiu que "houve, de facto, uma abordagem nesse sentido, mas é um caso encerrado", ficando ainda a certeza de que o Paços Ferreira "vai apresentar uma proposta de renovação" a Pepa para prolongar o contrato de ligação ao clube.