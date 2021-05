Pepa dá a receita para bater o Sp. Braga: «Teremos de ser um super Paços»

O treinador Pepa quer um "super Paços de Ferreira" para vencer em casa do Sp. Braga e arrumar as contas da qualificação europeia da equipa, em jogo da 31.ª jornada da Liga NOS, na quarta-feira.

"Estou com uma confiança tremenda em como vamos atingir as competições europeias e, mais do que a motivação extra de o conseguir, é perceber que estamos a uma vitória de o conseguir. Não há nada melhor do que depender de nós e não queremos mais estar à espera, sabendo que vamos encontrar uma equipa muito difícil", disse hoje Pepa, na conferência de antevisão ao jogo no Municipal de Braga.

O técnico pacense lembrou que "o sonho europeu virou objetivo", estando agora próximo, e a sua concretização significa que "todos saem valorizados", e até faz uma comparação: "Temos todos a ganhar e queremos ficar na história do clube. É difícil ao cão largar o osso que agarrou e nós, se quiserem, agarramos o osso e não o queremos mais largar."

A determinação pacense esbarra no Sporting de Braga, uma equipa que Pepa insistiu em dizer que é "fácil de identificar", mas "representa um desafio tremendo".

"Temos de estar bem fisicamente. O jogo requer muita inteligência, concentração e desgaste emocional. Devemos ter capacidade para ter a bola e perceber os caminhos para chegar à baliza. Acredito que vamos conseguir vencer, mas teremos de ser um super Paços", referiu.

O técnico pacense recusou quaisquer facilidades face às duas derrotas consecutivas dos minhotos e insistiu nos elogios aos bracarenses.

"Não vejo facilidades nenhumas, vejo o contrário. [O Sporting de Braga) Deve ser a equipa que tem as dinâmicas mais difíceis de anular do nosso campeonato. É uma equipa fortíssima, onde se nota o cunho pessoal do Carlos Carvalhal num grupo de trabalho que está junto há muito tempo, o que quase dá para jogarem de olhos fechados. Será o jogo do gato e do rato", concluiu.

Luther Singh está cedido pelo Braga e vai falhar o jogo, numa lista de indisponíveis extensiva a Fernando Fonseca e Hélder Ferreira, que vão cumprir castigo. Suahele e Diaby, por lesão, completam as baixas entre os pacenses.

O Paços de Ferreira, quinto classificado, com 48 pontos, defronta o Sporting de Braga, quarto, com 58, no estádio Municipal de Braga, às 19:00 de quarta-feira, num jogo que terá arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.