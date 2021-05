Pepa deixa "palavra de gratidão" ao Paços de Ferreira: «O clube ajudou-me muito»

No adeus ao Paços de Ferreira, após o triunfo em Tondela, Pepa mostrou-se ‘nostálgico’ em relação ao clube pacense.





"Chegámos numa posição difícil, com a equipa em último lugar, mas com a ajuda da direção fizemos uma recuperação muito boa e agora fica esta imagem de uma equipa que procura sempre a vitória. Já estou cheio de saudades. Saio com a sensação de dever cumprido. O clube ajudou-me muito e saio com uma palavra de gratidão". Sobre o jogo com o Tondela, Pepa diz que gostou "especialmente da 2ª parte."