Pepa está de saída do comando técnico do Paços de Ferreira e até já falou com o seu sucessor, Jorge Simão, que ontem foi oficializado pelo próprio clube pacense através de um vídeo publicado nas redes sociais.





"Já falei com ele. Vai encontrar um grupo estável, de excelência, e uma direção que vai dar todas as condições para fazer um grande trabalho. Desejo toda a sorte do mundo ao Jorge Simão e à sua equipa técnica. Vou passar tudo o que tenho a passar com todo o gosto, com todo o profissionalismo e saber estar, porque a vida continua e o clube merece que assim seja", disse o técnico, em declarações no final do encontro frente ao Gil Vicente, que terminou com um triunfo dos gilistas, por