Pepa: «Dificuldades na ligação»

Pepa não teve uma estreia feliz no comando técnico do Paços de Ferreira, mas assumiu as lacunas que conduziram ao desaire frente ao Famalicão. "Há muita coisa que justifica este resultado e a eficácia no futebol, neste caso do Famalicão, é sinónimo de qualidade", começou por referir o treinador, reconhecendo que "o golo de penálti, logo no início do jogo, condicionou muito, mas o Paços de Ferreira teve sempre muitas dificuldades na ligação": "O que marcou a partida foram as transições do adversário, porque a nossa reação à perda de bola foi má. Permitimos muitos espaços entrelinhas e não fomos criteriosos a definir as nossas ocasiões. Temos de circular com mais velocidade e, mais do que correr muito, temos de correr bem. Mas também não é esta derrota que vai castrar a nossa tranquilidade."