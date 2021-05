Pepa e a derrota com o Gil Vicente: «Tivemos um adversário superior no tempo todo»

Com o quinto lugar da Liga NOS já assegurado, o Paços de Ferreira entrou esta sexta-feira em campo, frente ao Gil Vicente, para cumprir calendário, enquanto que os gilistas ainda tentavam garantir a permanência no principal escalão na próxima temporada.





O triunfo sólido do Gil Vicente () começou a ser desenhado cedo (11') por Lourençy, com Pedro Marques, avançado emprestado pelo Sporting aos gilistas, a fechar as contas (52').No final da partida, Pepa elogiou a exibição do seu adversário e ainda a qualidade do plantel orientado por Ricardo Soares. "Tivemos um adversário superior no tempo todo e que fez um jogo bem conseguido. Parabéns ao Gil Vicente pela permanência, em termos matemáticos, e pela qualidade do seu plantel", começou por dizer o técnico dos pacenses, que tem a saída para o Vitória de Guimarães iminente.Foi um jogo pouco conseguido da nossa parte, tendo em conta o objetivo que queríamos de terminar em casa com uma vitória. Reconhecemos que não estivemos bem, nem de perto nem de longe. Esperamos acabar em grande em Tondela."