Pepa e a derrota na Madeira: «Foi mau demais para ser verdade»

O Paços de Ferreira deslocou-se até ao Estádio dos Barreiros onde perdeu por 3-0, frente ao Marítimo, numa partida a contar para a 21ª jornada da Liga NOS.





Segundo Pepa o seu plantel esteve irreconhecível: "Mais do que o resultado, a exibição. Hoje, foi mau demais. Há jogos em que nós sentimos e percebemos que criámos oportunidades, em que a equipa entra bem. Hoje, nós estivemos irreconhecíveis.""Mais do que questões táticas ou de estratégia, quando temos uma postura em campo como a de hoje, temos de analisar muito profundamente o que não conseguimos fazer dentro de campo. Foi o nosso pior jogo da época e que sirva de lição porque faltam cada vez menos jogos e não podemos ter este tipo de comportamento dentro de campo", afirmou."Houve mérito do Marítimo. Ganhou mais duelos individuais, foi mais intenso no jogo, procurou muito mais a profundidade do que nós, portanto, parabéns ao Marítimo. Foi superior, independentemente de termos mais cantos ou mais remates, não vale de nada, quando não somos intensos e objetivos no nosso jogo", sublinhou Pepa, admitindo: "Ficámos todos surpresos com este jogo. A forma como a equipa trabalha e treina no dia a dia, é impensável o que aconteceu aqui, que foi mau demais para ser verdade. Mais do que uma boa receção ou uma boa decisão, é a parte mental. Escondemo-nos do jogo por completo"afirmou."