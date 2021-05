Para lá de ter falado do jogo com o Sp. Braga, Pepa abordou também a possível saída para o V. Guimarães, conforme Record avançou. O técnico do P. Ferreira não quis comentar diretamente, mas deixou elogios à estrutura do conjunto pacense quase em jeito de despedida (apesar de em seguida o negar...).





"O meu foco é única e exclusivamente garantir a Europa, faltavam quatro pontos, faltam três. As primeiras pessoas a saber se vou sair ou não são o presidente do Paços de Ferreira e, ao mesmo tempo, o grupo de trabalho. Mas, independentemente de sair ou não, este é um grupo de trabalho fantástico, com pessoas incríveis, um clube incrível. Faltam-me as palavras para descrever o que sinto, mas isto não é uma despedida, o foco é já no domingo", declarou.