Pepa e a receção ao V. Guimarães: «É um jogo que nos pode distanciar deste adversário»

O Paços de Ferreira recebe amanhã o V. Guimarães, num duelo direto pelo 5.º lugar e que dá acesso às provas da UEFA. Pepa está consciente da importância do jogo e acredita numa resposta positiva da equipa.





"Sabemos que vamos defrontar uma equipa forte, com individualidades muito acima da média, bem organizada, mas vamos olhar para nós com a noção de que é um jogo que nos pode distanciar deste adversário. Se calhar no início da época isto era impensável, mas não vivemos de suposições, é uma realidade e vamos agarrar isso, sabendo que do outro lado está uma equipa bem orientada", referiu o treinador.Os bons resultados do adversário fora de portas são um aviso para o P. Ferreira. "O Vitória ainda não perdeu fora de casa, é muito compacta e tem sido mais agressiva do que em casa. E também sofreu poucos golos. O mais importante é o que controlamos e podemos fazer. Vamos esperar que este dilúvio, chuva e vento forte, nos dê tréguas, for com granizo será com granizo, mas gostava que houvesse condições para fazer um grande jogo", sublinhou, admitindo que o confronto direto poderá ser decisivo nas contas finais. "Pode vir a ser, mas neste momento são os 3 pontos que estão em disputa. Vai ser um jogo intenso entre duas equipas com qualidade, que vão procurar a vitória desde o primeiro minuto. Vai ser um bom espetáculo de futebol".Douglas Tanque é a principal ausência, por castigo, mas Pepa acredita que os colegas de posição vão corresponder às expectativas. "O Dor Jan e o João Pedro têm treinado muito bem e estamos muito satisfeitos nas opções para a frente. O Tanque atravessa um momento muito bom da sua carreira, mas temos várias opções. João Pedro e Dor Jan de certeza que darão uma boa resposta".Pepa deixou ainda uma palavra de conforto a Diaby, médio que rompeu o tendão de Aquiles e não joga mais esta temporada. "A perda do Diaby é das piores coisas que pode acontecer no futebol, pois é por causa de uma lesão grave. Será uma paragem prolongada, mas estamos cá para apoiar o Diaby e amanhã somos todos Diaby dentro de campo", concluiu.