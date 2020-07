Pepa e as estreias de Matchoi e Zé Oliveira: «Fala-se em prémios, mas eu não sou o Pai Natal»

Pepa lançou duas estreias na última jornada da Liga NOS. Matchoi Djaló estreou-se a titular no Paços de Ferreira esta sexta-feira, no encontro diante do Gil Vicente, adicionando a esse dado, o facto de ter-se tornado no jogador mais jovem dos pacenses a marcar na Liga. Mas esta não seria a única estreia promovida pelo treinador dos pacenses, uma vez que lançou o guarda-redes Zé Oliveira já perto do minuto 90.





Segundo Pepa, estas estreias não se tratam de "prémios" aos jogadores por uma temporada bem conseguida, mas sim por merecerem uma oportunidades pelo trabalho desempenhado."[Matchoi] É mais um miúdo do grupo. Se jogou é porque trabalhou para isso. Claro que aproveitámos este momento para o lançar e se divertir em campo. Mais do que o golo, notou-se que estava solto e alegre. Tentámos procurá-lo entrelinhas e até podia ter tido mais bola, mas não tivemos tanta paciência para ligar o jogo por dentro. O golo é fruto de quem está lá dentro. Ficámos todos muito contentes por ter aproveitado a oportunidade e ficado na história do clube. Foi uma boa estreia dele e do Zé Oliveira. Fala-se muito em prémios, mas eu não sou o Pai Natal. Isto é só para quem merece", apontou, em declarações no final do encontro.