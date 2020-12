Pepa: «É inevitável fazer alterações mas temos confiança total no plantel»

O treinador do P. Ferreira, Pepa, considerou esta terça-feira "inevitável" fazer alterações no onze que vai defrontar o FC Porto, sem prejuízo da ambição de vencer no Dragão e passar às meias-finais da Taça da Liga.

"É um orgulho enorme podermos disputar o acesso à final four, mas temos a responsabilidade de analisar tudo, andamos com muito cuidado com a gestão física dos jogadores e o desgaste emocional tremendo causado pela preparação dos jogos, stress das viagens e competitivo. É inevitável fazer alterações, mas temos confiança total no plantel", disse Pepa, em conferência de antevisão ao jogo de quarta-feira.

O técnico pacense lembrou que a equipa vai realizar o sexto jogo em 20 dias, contra oito do FC Porto, mas recusou olhar para este registo pouco comum numa formação com a dimensão do Paços como algo negativo, considerando até ser necessário "tirar proveito disto".

"A concentração exige muito e o jogo com o Sporting foi um aviso. Eles no FC Porto estão mais habituados a isso e têm muito mais experiência, mas temos de olhar para isto com satisfação e saber crescer com isso. Também queremos jogar com esta frequência, vamos cometer alguns erros neste percurso, mas o plantel tem opções e espero uma resposta capaz", sublinhou.

O P. Ferreira vai a jogo no Estádio do Dragão com uma equipa alternativa, mas isso em nada irá desviar o clube do objetivo ir mais além na competição e alcançar a final four.

"Deu-nos muito trabalho estar aqui e vamos agarrar-nos a essa probabilidade, sabendo que ganhar duas vezes num curto espaço de tempo ao FC Porto é tremendamente improvável. Não vamos passear ao Dragão, vamos com tudo, e temos o objetivo claro de passar às meias", referiu o técnico, que esta época já venceu o campeão FC Porto para a Liga NOS, por 3-2.

Pepa foi também desafiado a comentar a polémica sobre as alegadas pressões sobre as decisões da arbitragem a partir do banco portista, sublinhadas pelo técnico do Tondela, mas surpreendeu na resposta.

"Estranho era que isso não acontecesse. Até da nossa parte. Não estamos numa missa e mal seria se isso não se sentisse", concluiu.

O jogo entre FC Porto e P. Ferreira, que irá apurar um dos semifinalistas da Taça da Liga, realiza-se no Estádio do Dragão, na quarta-feira, às 18:45, e terá arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.