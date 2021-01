Pepa e o atual bom momento do P. Ferreira: «É tudo muito bonito, mas não vale nada»

O Paços de Ferreira venceu (2-0) o Belenenses SAD, em jogo da 13.ª jornada da Liga NOS, e deu continuidade ao bom momento que a equipa tem vindo a desenvolver esta temporada na prova.





Apesar de atualmente se encontrar no 5.º lugar da tabela classificativa, Pepa assume que a equipa não perder o foco e manter os "pezinhos bem assentes no chão"."Quem entrou, entrou muito bem. O Diaby, pela dimensão física que tem e pela abrangência com e sem bola, ajudou-nos muito, não só pelo golo, mas pelo que o jogo estava a pedir. Tenho de realçar a dificuldade que sabíamos que iria ter o jogo. O Belenenses SAD é uma equipa bem trabalhada, com processos bem delineados e muito difícil de anular", começou por dizer o técnico dos pacenses, em declarações na conferência de imprensa no final do encontro."Tenho de dar uma palavra aos jogadores porque foram fantásticos, por saberem sofrer, por este espírito de solidariedade e esta entrega. Não fizemos o jogo que estamos habituados a fazer, mas não o fizemos de forma propositada. O Sporting de Braga passou aqui muitas dificuldades, o Sporting e o Rio Ave também, num campo muito difícil.""A ambição não tem limites, sem estar obcecado por nada. A meta era os 10 pontos, depois os 20, já entrámos nos 20 e agora vamos atrás dos 30. Isto é feito de pontos. Termos um 'score' de golos positivos, o que não é normal numa equipa que luta pela manutenção, é verdade, mas lutamos para ganhar os jogos todos que disputamos. É jogo a jogo. Sei que é um 'chavão', mas é a realidade e não dá para pensar em outra coisa. Pezinhos bem assentes no chão e mantermos, acima de tudo, este espírito e este foco. Foi bem visível a entreajuda que o grupo tem.""As confirmações vêm no final. Pode ser uma surpresa para muita gente, mas para nós não. Não ganhámos nada, não fomos campeões de nada, mas ganhámos três pontos e fomos pragmáticos. O campo é muito difícil de jogar e tivemos de ser inteligentes nesse aspeto.""É fantástico o 'score' de golos e os pontos, é tudo muito bonito, mas não vale nada. Não dá para relaxar. Hoje, o Belenenses SAD podia ter vencido o Paços de Ferreira, acabou por ganhar o Paços de Ferreira. O futebol é isto e este campeonato é muito equilibrado, os pontos vão ser divididos por todo o lado. Não há meta de pontos, é ir somando. Isto é uma maratona", concluiu.