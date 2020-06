Pepa e o desejo na visita a Alvalade: «Pontuar e subir na tabela»

O P. Ferreira desloca-se a Alvalade com o objetivo de dar continuidade ao resultado positivo alcançado em Vila do Conde, na última jornada, e o treinador Pepa, apesar de reconhecer o potencial dos leões, garantiu que o foco está em somar pontos, para continuar a subir na tabela.

“Será um jogo rico em termos táticos e a nossa obrigação é trabalhar no limite, para colocar em campo todos os pormenores que identificámos no adversário, para minimizar o erro e podermos pontuar e continuar a subir na classificação”, justificou o responsável pacense.

Foco num desfecho compatível com o contexto desportivo do P. Ferreira perante um adversário que Pepa espera que venha apresentar um fio de jogo distinto.

“O Rúben Amorim disse que teve tempo para preparar a equipa num sistema de jogo diferente. Esperamos, por isso, um Sporting com as ideias mais arrumadas e que nos vai obrigar a muito rigor tático”, avaliou Pepa, acrescentando que “a largura no Sporting está sempre garantida com três jogadores de frente para o jogo”.

A confiança de Pepa em conseguir bater o pé aos leões também está relacionada com as exibições recentes das equipas que se encontram nos lugares mais perigosos da tabela.

“Há que dar valor a todos. O Portimonense fez uma grande segunda parte contra o Benfica e fez um bom jogo. Isto não é teatro, é futebol, uma modalidade de paixão e onde tudo pode acontecer”, lembrou Pepa.