Pepa e o empate com o Gil Vicente: «Não foi um jogo típico de final de época»

No final do encontro entre Gil Vicente e Paços de Ferreira, Pepa realçou o desempenho das duas equipas que proporcionaram um encontro atípico de final de temporada.





"Foi um jogo intenso, entre duas equipas a procurar a vitória e com objetivos claros de subir na classificação. Não aproveitámos muito bem a entrada que tivemos e perdemos oportunidades para acalmar mais o jogo. O Gil Vicente tem mérito ao fazer o empate num livre lateral. Sofremos outro golo numa transição, momento do jogo em que o adversário é forte. Continuámos e virámos, num jogo muito rápido e um pouco partido em alguns momentos", começou por dizer o treinador do Paços de Ferreira."Acima de tudo, tornou-se um jogo eletrizante. Qualquer equipa podia ter ganho, mas aceita-se o empate. Não foi um jogo típico de final de época, mas um duelo bem disputado. Os meus parabéns às equipas pela época e por aquilo que foi esta retoma.""Decisivo não diria, porque ganhámos ao Moreirense em casa e saíamos da linha de água apenas com um dos reforços que chegaram em janeiro. É justo valorizar a direção pelo empenho em trazer cinco jogadores que nos ajudaram muito, mas era muito injusto não darmos palavra à maior parte do grupo.""É muito fácil abandonar a equipa quando o barco começa a meter água. Ninguém saiu, agarrámo-nos todos uns aos outros, acreditámos no processo e o resultado é uma manutenção com muito mérito e qualidade. Marcámos 12 golos fora desde a retoma e isso é sinónimo de uma equipa que procura sempre vencer", concluiu.