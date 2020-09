Pepa e o empate do P. Ferreira em Portimão: «Parte final foi digna de um filme»

O Paços de Ferreira empatou (1-1) na visita ao Portimonense em duelo da 1.ª jornada da Liga NOS e, no final da partida, o treinador dos castores lamentou o penálti falhado ao cair do pano que poderia ter dado os três pontos.





"A parte final foi digna de um filme, mas o futebol é isto mesmo. De um lance na nossa área passámos para a outra área, com um penálti. O Douglas Tanque faz um grande jogo e não merecia [ter desperdiçado]. Deu muito à equipa, deu-se todo ao jogo", afirmou Pepa, em conferência de imprensa."Foi um jogo difícil. Houve momentos em que entrámos no jogo do Portimonense, que é mais forte fisicamente e tem jogadores muito poderosos do ponto de vista físico, e isso criou-nos algumas dificuldades. Sempre que conseguimos ser iguais a nós próprios, foi quando criámos dificuldades. Ainda temos muito potencial para crescer. Saio satisfeito por aquilo que a equipa tentou fazer, mas sabemos que podemos fazer muito mais. Não faltou entrega e personalidade e a equipa sabia onde tinha de anular o Portimonense. Nesse aspeto, a equipa está de parabéns", acrescentou o técnico."Notou-se que era o primeiro jogo do campeonato, entre duas equipas que estiveram muito tempo na 'linha de água' na época passada. Notou-se que qualquer equipa queria muito ganhar, mas também que nenhuma queria entrar no campeonato sem pontos. Por isso, foi um jogo muito intenso. Parabéns às duas equipas pelo ponto conquistado".