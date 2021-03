Pepa e o jogo com o Nacional: «Tenho a certeza que vamos fazer um grande jogo»

O Paços de Ferreira pretende limpar a imagem negativa deixada nos Açores, frente ao Santa Clara e Pepa promete uma reação à altura na receção ao Nacional no jogo de amanhã, agendado para as 18H30.





"Não sei se vamos ganhar, mas tenho a certeza que vamos fazer um grande jogo, com qualidade, muita intensidade, perante um Nacional bem orientado. Queremos ir rápido para dentro do campo, mas sem precipitação e sem nervosismo, porque costuma dar mau resultado", referiu o treinador, que antevê dificuldades tendo em conta o valor do plantel da equipa adversária. "O Nacional é uma equipa que consegue ter bola, são fortes na fase de construção, tem jogadores muito rápidos, conseguem desequilíbrios e têm capacidade para manter a posse de bola. São objetivos na procura da baliza. Isso vai obrigar a sermos como tanto gostamos e queremos".Sobre o desaire com o Santa Clara (derrota por 3-0), Pepa atribuiu o mérito ao adversário, mas não se mostrou preocupado com o peso dos números. "Se acontecesse com frequência era preocupante. Foi um dia menos conseguido, mérito do Santa Clara. Não houve muitas oportunidades de golo. O Jordi fez uma defesa e sofremos três golos, mas isso já ficou para trás", sustentou.Ainda assim, admite que a equipa não se apresentou como tem demonstrado no campeonato. "Podemos perder dois ou três jogos seguidos, mas perder nos Açores, da forma como foi, sentimos que não estivemos ao nosso nível, mas não invalida o que temos feito. Somos um grupo humilde, de trabalho, com muita qualidade, com obsessão pela forma de jogar e ideia de jogo, aliada sempre aos pontos. Se isto fosse uma corrida dos 100 metros, não saíamos sequer dos blocos contra o Santa Clara, mas isto é uma maratona, não queremos perder o comboio da frente e ainda temos muito que andar", acrescentou.Jorge Silva e Diaby estão lesionados e vão falhar o jogo com o Nacional.