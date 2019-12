O técnico Pepa ainda não digeriu o deslize que o Paços de Ferreira sofreu em casa frente ao V. Setúbal, na última jornada, mas encara a deslocação a Braga como a oportunidade ideal para recuperar os índices de confiança que o equilíbrio no campeonato exige.





"Fomos infelizes e estamos frustrados pelo desfecho do último desafio, mas também estamos prontos para ir a jogo e dar um grito de revolta", comentou o treinador, convicto em tirar dividendos do orgulho ferido do balneário: "Quem tem medo de perder, vai perder, mas aqui ninguém se desvia do que tem de fazer, nem anda desesperado ao sabor do vento, pelo que vamos a Braga sem receios e para jogar olhos nos olhos".