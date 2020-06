Pepa e o jogo com o Sporting: «Foi muito esquisito o que aconteceu»

Sem visar diretamente a equipa de arbitragem liderada por Rui Costa, até porque diz não ter "tempo a perder com isso", Pepa considerou que o sucedido em Alvalade no duelo com o Sporting foi "muito esquisito". Ainda assim, apesar dessa sensação, o técnico pacense elogiou os seus jogadores e assumiu que pelo que apresentaram até poderiam ter vencido.





"Grande jogo, grande intensidade e muita qualidade. O empate não era justo, era sim a vitória do Paços de Ferreira. Muita qualidade em termos estratégicos do jogo. Só temos de estar orgulhosos, em resto às outras decisões que aconteceram dentro de campo, não tenho tempo a perder com isso. Tudo o resto é muito esquisito o que aconteceu, mas vamos preparar já o próximo jogo. Estou muito orgulhoso da qualidade dos meus jogadores", começou por apontar, à SportTV."Essa gestão deve-se ao grupo de trabalho e aos jogadores. O jogo mais crítico é já o jogo com o Belenenses SAD, são os jogadores que gerem a própria equipa. Em condições normais, só no jogo com o Tondela é que fazemos as seis semanas de pré-época."