Pepa e o registo histórico: «Daqui a três dias já estamos a jogar outra vez»

O Paços de Ferreira somou a quinta vitória consecutiva no campeonato ao vencer por 2-1 na visita ao Gil Vicente, resultado que permitiu aos castores alcançarem a melhor série de resultados do clube no principal escalão.





"É história. É o que fica. Olhamos para isso com muito orgulho, mas não temos tempo para olhar para isso. Mais tarde, vai ficar nos registos do clube. Se calhar, vai-se falar muito tempo desta marca, mas daqui a três dias já estamos a jogar outra vez, em casa, com o Tondela", afirmou Pepa, em conferência de imprensa."Foi uma primeira parte fantástica do Paços. Fomos uma equipa muito personalizada, que conseguiu ter bola e paciência na fase de construção. Fomos competentes e eficazes quando chegámos ao último terço. Sem bola, faltou-nos encurtar mais os corredores. Permitimos algumas situações de um para um, mas conseguimos neutralizar o Gil Vicente. A segunda parte foi completamente diferente, não por nos querermos agarrar a vantagem, mas por defrontarmos uma equipa bem organizada, com um bom treinador, que luta pelos três pontos até ao fim, como nós. Controlámos na maior parte do tempo, mas o Gil Vicente fez um golo com justiça. Vestimos o fato-macaco. Foi uma vitória fantástica do Paços de Ferreira", disse o técnico dos pacenses, na análise ao encontro."A equipa sabe sofrer e sabe ter bola. Nas bolas paradas, o Gil Vicente é uma equipa muito competente e forte. Roçámos a perfeição nesse aspeto. Queremos continuar nesta senda. O que está para trás está para trás", acrescentou."Ninguém gosta de sofrer golos, mas eu tenho uma diferença de golos positiva [24 marcados e 13 sofridos], algo que nunca me tinha acontecido na vida. Se eu treino equipas que lutam pela manutenção, é normal ter um 'score' negativo na carreira. Do outro lado, estava uma boa equipa, que lutou até ao fim pelo resultado. Sofremos um golo porque houve mérito do Gil Vicente. Só teria um 'amargo de boca' se sofresse o golo [do empate] no último livre. Seria alguma sobranceria da minha parte dizer que estou desagradado com a equipa por ter sofrido um golo [e interrompido a série de quatro jogos sem sofrer]."