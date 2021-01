Pepa: «É surreal estar há quatro jogos sem sofrer golos»

Se para uma equipa como o Paços de Ferreira estar há quatro sempre a vencer já é algo de realce, o facto de os castores o terem feito sem sofrer qualquer golo nesse período dá ainda mais dimensão ao feito. Este domingo, depois de mais um triunfo, agora por 3-0 diante do Marítimo, Pepa assume ser algo surreal o que está a viver, mas deixa claro que tal só sucede por causa do trabalho dos seus pupilos.





"Não gosto de falar de troca de treinadores, mas é verdade que o Marítimo tem estado muito bem e, hoje também esteve bem até uma determinada altura do jogo. Criou-nos dificuldades. É complicado anular a largura que o Marítimo tem no jogo, com os dois laterais muito subidos. A bola está constantemente descoberta, um pouco à imagem do Belenenses SAD, mas aqui com a variante de jogarem com dois pontas e um médio ofensivo entre linhas", começou por analisar."A nossa equipa dentro de campo não se desorganiza, porque sabe que há momentos no jogo em que não temos bola e, quando não temos bola, temos de estar juntos e muito concentrados. Isso tem-se refletido. Para mim, é surreal estar há quatro jogos sem sofrer golos. Dá muito trabalho, mas, acima de tudo, o grupo procura isso porque sabemos que, ao não sofrer, estamos sempre mais próximos de ganhar os jogos", concluiu.