Pepa: «É um privilégio poder defrontar o Jesualdo Ferreira como treinador»

O P. Ferreira defronta amanhã o Boavista, na estreia de Jesualdo Ferreira no comando técnico dos axadrezados. Uma curiosidade que Pepa não quis deixar passar em claro na conferência de imprensa de antevisão.





"Tivemos o Mestre, temos o Engenheiro e temos o Professor. Foi meu treinador e falo isto com muito carinho. É um sábio, que ensinou muitos jogadores em termos de posicionamentos e no rendimento. Já tem mais de 300 jogos na Liga e um currículo que faz dele um dos melhores a nível nacional", referiu o técnico dos castores, que continuou com os elogios… "Se calhar muita juventude não sabe quem é o Professor Jesualdo Ferreira, mas eu sei e tive o prazer de o ter como treinador. Agora vou defrontá-lo como treinador… Não sou eu que vou jogar, porque, se fosse, acho que ganhava, até mano-a-mano acho que ganhava, mesmo cansado", disse, em jeito de brincadeira, para, depois, afirmar que "defrontá-lo como treinador é um privilégio. Será um privilégio estar no banco oposto, olhar para o lado e ver o Professor Jesualdo Ferreira, dá gosto", acrescentou, garantindo, porém, que esse fator não vai desviar a equipa dos objetivos.

"Nos 90 minutos sabemos o que vamos encontrar. Mais do que a dinâmica coletiva do Boavista, as características individuais são boas, porque tem jogadores e plantel que justificam outra posição no campeonato. As coisas não estão a correr bem ao Boavista em termos de pontos, mas a qualidade está lá. Por isso, temos que nos focar no que podemos fazer, pensando e insistindo na nossa ideia de jogo para conseguirmos vencer dentro de campo", sublinhou.

Oleg recuperou do problema físico e vai ser titular, ao passo que Jorge Silva e Dor Jan são as únicas baixas, por lesão.