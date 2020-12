Pepa eleito o melhor treinador da Liga NOS do mês de novembro

Pepa foi eleito o melhor treinador da Liga NOS do mês de novembro, sendo o primeiro a receber a edição do troféu que tem recentemente uma nova designação, Prémio Vítor Oliveira-Treinador do Mês, em homenagem ao técnico que morreu no mês passado.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pedro Filipe (@pedro_filipe_pepa)

O treinador do P. Ferreira deixou uma mensagem de agradecimento nas redes socias. "Sou de emoções fortes e paixão enorme. O primeiro prémio Vitor Oliveira vir para Paços de Ferreira deixa-me orgulhoso e de lágrimas nos olhos. Para toda a cidade , clube, jogadores , staff e equipa técnica. Mas principalmente para ti Vitor e respectiva família. Até sempre...", escreveu.Pepa recebeu 36% dos votos, mês no qual conduziu a formação pacense a três triunfos nas jornadas 6, 7 e 8 da competição. Na segunda posição ficou Emanuel Santos (Sporting), com 27,00% e em terceiro Carlos Carvalhal (SC Braga), com 15% dos votos.