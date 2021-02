Pepa foi eleito o melhor treinador de janeiro ao recolher 42,00% dos votos. O técnico do P. Ferreira superiorizou-se a Rúben Amorim (Sporting), com 21,00% e Sérgio Conceição (FC Porto), com 10,00%.





Pepa, de 40 anos, conduziu a formação pacense a um mês 100% vitorioso na competição, com nove golos apontados e nenhum sofrido.