Pepa emocionado ao lembrar Vítor Oliveira: «Aqui ninguém se esquece deste grande homem»

Diante do Moreirense, todos os jogadores do Paços de Ferreira entraram em campo com camisolas com o nome de Vítor Oliveira, numa homenagem sentida que o clube da Capital do Móvel quis fazer a um dos seus técnicos mais marcantes. Algo que Pepa enalteceu na 'flash interview' posterior, na qual garantiu que não se irão ficar por aqui e que irão sempre recordar o técnico que faleceu no sábado passado.





"Mas não se esgota aqui. Temos a tendência de só nos lembrarmos no calor das coisas e depois esquecemos. Aqui ninguém se esquece deste grande homem. O Paços sobe pela primeira vez com ele e pela última, em 18/19, foi com ele também. Escreveu duas páginas muito bonitas do Paços e nós hoje queríamos garantir vitória, escrevendo uma página bonita, com a presença na final-8. Porque o Vítor muita coisa... Tem de ser com um sorriso na cara.... Foi um grande homem, para mim é um dos meus ídolos, um treinador de quem gostava, que apreciava... Foi uma pena ter-nos deixado", disse o técnico, à SportTV.