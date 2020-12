Pepa: «Equipa fez um grande jogo»

Pepa, treinador do P. Ferreira, considerou que a sua equipa "fez um grande jogo, rubricando uma exibição muito conseguida. Ao intervalo disse aos jogadores que estava a ser um regalo vê-los, com ideias bem definidas e sem medo, perante um adversário que ganhara os dois jogos disputados no seu campo". Depois "o Farense criou-nos algumas dificuldades com o seu futebol direto mas globalmente o Paços foi superior, mostrando identidade e qualidade".