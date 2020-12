Pepa: «Mesmo sem fazer um grande jogo fomos grandes»

No rescaldo do empate (1-1) frente ao Boavista, o treinador dos castores assumiu: "Foi um jogo taticamente interessante. Mesmo sem fazer um grande jogo fomos grandes. Era importante para nós quebrar este ciclo de derrotas. A partir do momento em que sofremos o golo arriscamos e conseguimos o golo do empate" revelou Pepa depois de ter visto João Pedro ter marcado o golo que deu o empate à equipa da casa.





Depois de já ter deixado algumas palavras simpáticas sobre Jesualdo Ferreira na antevisão do jogo, o técnico do Paços de Ferreira voltou a deixar palavras de apreço: "(Jesualdo) É uma pessoa pela qual tenho um carinho especial. O currículo do Jesualdo fala por si, existe muita consideração e respeito por ele. A classificação não reflete o real valor do Boavista e ele irá fazer um bom trabalho.", reforçouNa sequência do resultado conseguido, Pepa não deixou de antever o que aí vem e falou do período de descanso que a sua equipa terá agora: "O descanso é muito importante e gerir no dragão foi fundamental para aquilo que conseguimos fazer aqui hoje. Agora temos de recuperar bem e preparar o próximo jogo, que será muito difícil."