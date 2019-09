Pepa: «Era um sofrimento muito grande que estava aqui escondido»

À sexta jornada, o P. Ferreira conquistou a primeira vitória na Liga NOS (). Pepa estava satisfeito no final do jogo, dizendo que era preciso que este triunfo aparecesse rapidamente. O técnico elogiou ainda os seus jogadores e adeptos."Era um sofrimento muito grande que estava aqui escondido entre funcionários, jogadores, staff e adeptos. Depois de um ano de dinâmica de vitória, era preciso chegar rapidamente a um triunfo. Não a todo o custo, mas com cabeça, rigor, organização. Acima de tudo, é para eles este libertar de tensão e qualidade que o plantel tem.Esta comunhão que houve durante todo o jogo foi bonita. Os jogadores puxaram pelos adeptos, os adeptos puxaram pela equipa. Quando assim é conseguimos fazer coisas bonitas, mesmo com uma situação adversa de entrar a perder. É preciso ter muita capacidade de entreajuda e alma.Não estávamos a conseguir praticar o que delineamos para o jogo. Frente a um Aves muito baixo, estávamos a perder algumas bolas no corredor central e a deixá-los sair em transição. Pedi para termos mais largura no jogo e melhorámos muito na segunda parte. Mais do que a agressividade, que esteve sempre presente, é o posicionamento.Começámos a ganhar muitas segundas bolas com o Luís Carlos e o [Mohamed] Diaby mais subidos, tivemos mais jogo exterior e mais cruzamentos. Lembro-me de várias situações dentro da área em que a bola atrapalhava um bocado e não conseguimos finalizar. Mas conseguimos fazer o empate e depois virar o resultado.Para jogar à Paços não há sistema. Não interessa se temos um ou dois pontas de lança. Acima de tudo, interessam os princípios coletivos e esta solidariedade que tivemos na segunda parte. Mais do que o sistema, há que jogar com alma e querer. Tendo esta base, muitas vitórias irão surgir com naturalidade", disse no final do jogo.