Pepa escapou à suspensão

Pepa, treinador do P. Ferreira, escapou à suspensão que podia ter sido determinada pelo Conselho de Disciplina da FPF, na sequência da sua expulsão no jogo com o FC Porto. O técnico foi multado em 408 euros por ter gritado na direção da equipa de arbitragem, com impropérios pelo meio, já perto do minuto 90 do desafio da passada segunda-feira à noite.

Entretanto, Pepa ainda não poderá contar com o avançado Welthon para a receção ao V. Setúbal. O brasileiro continua a recuperar de uma lesão muscular e o seu regresso ainda não tem data prevista. Esta realidade abre espaço à continuidade de Douglas Tanque como principal referência ofensiva. Welthon é, para já, o único elemento no boletim clínico, o que não deixa de ser uma boa notícia para o treinador, tendo em conta a onda de lesões que afetou vários elementos durante as últimas semanas.