Pepa espera dificuldades diante do Rio Ave: «Tem um plantel fantástico»

O treinador do Paços de Ferreira espera dificuldades no jogo de amanhã e a saída de Mário Silva do comando técnico do Rio Ave veio confundir ainda mais a estratégia que estava a ser preparada. "Independentemente do treinador, estamos a falar de uma equipa que terá o quinto plantel mais recheado, com mais valor em termos individuais. Tem um plantel fantástico, é a realidade, mas os jogos ganham-se dentro de campo e sabemos da experiência que está do outro lado", referiu Pepa, na conferência de antevisão ao embate de amanhã.





Este será o segundo jogo consecutivo em casa em que os castores terão um treinador diferente na liderança do adversário. "É uma coincidência o segundo jogo em casa que temos em casa, depois do Boavista, um novo treinador, mais do que a análise coletiva, há situações padrão entre os jogadores que irão manter-se. As ideias do novo treinador também foram analisadas, todo o seu percurso, mas um pouco às escuras em termos coletivos. Mas queremos continuar dentro do que pretendemos, com o foco bem ligado, à imagem do último jogo. Se não entrássemos fortíssimos em Faro, teríamos passado mal", sublinhou.A saída de Oleg para o Olympiacos também foi comentada pelo treinador. "Foi rápido e vejo a saída com satisfação. O Paços habitou-nos a potenciar jogadores e isto valoriza a todos. Saiu o Oleg, amanhã poderá sair outro, e isso enche-nos de satisfação. Não ficámos com dores de cabeça. O plantel é composto de número suficiente em qualidade, intensidade e conhecimento de jogo para resolvermos essa lacuna com competência", referiu, adiantando que o lugar em aberto no lado esquerdo será preenchido por Uilton. "O Zé [Uilton] vai jogar por tudo… é um exemplo de profissionalismo, competência e conhecimento de várias posições. Será dos jogadores mais completos a jogar nas alas. É um jogador muito dedicado, competente, pode ser um pouco prejudicado por servir a várias posições, mas é daqueles jogadores que qualquer jogador gosta de ter", concluiu.Jorge Silva e Dor Jan são as ausências, por lesão.