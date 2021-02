Pepa: «Está muito difícil anular este Sporting»

O treinador do Paços de Ferreira está confiante numa resposta positiva da equipa no jogo de amanhã, no terreno do líder Sporting. Pepa está ciente das dificuldades, mas está confiante na capacidade dos seus jogadores.





"Este será mais um jogo, em que a complexidade e o mediatismo é maior, mas não é a cor do adversário que nos vai dar mais ou menos motivação. Sabemos da dificuldade, o Sporting está identificado e o nosso desafio será anulá-los", referiu Pepa, admitindo que ainda tem a derrota da primeira volta no pensamento. "Depois do que aconteceu naquele jogo [derrota, por 0-2], o mais importante é a nossa forma de jogar, mesmo sabendo que cada jogo tem a sua estratégia. Não se trata de um ajuste de contas, mas aquele jogo da primeira volta deixou-nos com um amargo de boca, não fizemos um remate à baliza. No jogo da Taça sentimos alguma incapacidade física, mas isso não justifica nada, houve mérito do Sporting, que foi muito melhor que nós. O Sporting dispensa apresentações e cabe-nos corrigir o que não fizemos bem", acrescentou.Pepa deixou ainda elogios ao Sporting. "Neste momento tem sido das equipas mais difíceis de contrariar. Mas quando estamos tantos dias, tantas horas focados na nossa forma de jogar, vamos alterar tudo por causa de um adversário? Para além do jogo sem bola, da largura do Sporting, dos três homens da frente que dão muita profundidade ao jogo… O Sporting é forte e está tudo identificado por mim e por todas as equipas, mas está difícil anular este Sporting. Será um desafio tremendo para nós", admitiu.Sobre as reviravoltas conseguidas pelo Sporting nos instantes finais, como aconteceu em Barcelos, Pepa entende não ser a estrelinha da sorte. "A estrelinha para mim tem outro nome, trabalho, persistência, resiliência e há que dar mérito a quem o tem. É muito difícil jogar de três em três dias, é verdade, mas não se pode tirar o mérito a uma equipa que ainda não perdeu no campeonato. É uma equipa com muita alma, entrega e acredita sempre até ao último minuto. Essa é a estrelinha."