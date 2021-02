Pepa: «Estamos com muita sede de chegar aos 40 pontos»

O P. Ferreira recebe esta sexta-feira à noite o Tondela com cinco vitórias consecutivas na bagagem. Um feito inédito no clube e que Pepa pretende prolongar, apesar de reconhecer dificuldades para o embate com os beirões.

"Estive naquele clube e é uma casa que sempre me tratou bem, e trata. O treinador tem alternado o seu sistema tático, o que demonstra capacidade tática, interpretação dos jogadores e inteligência de perceber o que podem fazer, como e onde. Vai ser uma equipa difícil, pelo que conheço da identidade do clube. Estão a fazer um campeonato tranquilo, com a inteligência dos jogadores e do treinador, que, não sendo português, não é fácil, mas está a demonstrar capacidade de adaptação. Isso é de tirar o chapéu. É uma equipa forte nas alas, tem um ponta de lança interessante que sabe utilizar o pouco espaço que tem, tem centrais experientes, um meio agressivo no bom sentido e são inteligentes nos momentos do jogo. Procura a primeira vitória fora, que ainda não surgiu por pormenores".

Os 31 pontos conquistados no campeonato colocam os castores nos lugares cimeiros da classificação, mas, apesar da posição de destaque, o treinador não assume um objetivo posicional. "Estamos com muita sede de chegar aos 40 pontos. É isso que nos caracteriza e nos move, independentemente da distância para o 7.º ou para o 3.º lugar. Jogamos para a barreira dos pontos. Temos este desafio das barreiras psicológicas e mais do que olhar para a frente ou para trás é percebermos quando vamos chegar aos 40 pontos. Quando lá chegarmos, vamos embora para os 50".

Sobre o recorde das cinco vitórias consecutivas, Pepa mostrou-se satisfeito, mas lembrou que já faz parte do passado. "Orgulho de todo o grupo de trabalho por aquilo que fez e que vai ficar na história. Fica registado, mas não passa disso. O nosso foco é total no próximo jogo. Isto deu muito trabalho a alcançar, muitas lágrimas, muita transpiração, muito treino, mas fica sempre para trás".

O cartão amarelo mostrado a Stephen Eustáquio foi forçado pelo jogador e vai deixá-lo fora das opções para amanhã. Pepa assume que foi estratégico. "Há coisas nos jogos para serem exploradas e não vale a pena desmentir uma coisa que toda a gente sabe que aconteceu. A gestão dos jogadores vai acontecer com naturalidade. Tínhamos a questão do Stephen [Eustáquio], foi uma opção, porque o Bruno Costa não pode jogar com o Portimonense e temos de pensar em tudo. O Tanque também está à bica, e com naturalidade irá ficar de fora. É uma questão de tempo. Há outra benesse que temos de tirar proveito, que são as cinco substituições", concluiu.