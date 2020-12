Pepa: «Estivemos muito longe daquilo que conseguimos fazer»

O Paços de Ferreira perdeu (3-0) em Alvalade diante do Sporting e está fora da Taça de Portugal. No final do encontro, Pepa admitiu que a equipa pacense sentiu dificuldades desde muito cedo.





"Sporting eficaz? Não, foi superior. Está de parabéns, jogou bem, dominou e controlou o jogo. Não vou arranjar desculpas. Estivemos muito longe daquilo que conseguimos fazer. O nervosismo na primeira parte foi sinónimo de algum cansaço emocional e isso paga-se caro contra equipas como o Sporting", afirmou o técnico, na flash-interview, à TVI24."Temos que analisar tudo, sentimo-nos preparados mas na primeira parte sentimos que estava difícil. Não serve de desculpa. Senti equipa a quebrar muito cedo e se não estamos ao nosso nível, a roçar a perfeição, temos muitas dificuldades.""Queríamos muito passar a eliminatória. Temos o próximo jogo do campeonato com o Boavista, também o jogo com o FC Porto a eliminar [Allianz Cup] para chegar a final-four. O desafio é percebermos como estamos fisicamente. Não podemos, de uma coisa muito boa, prejudicar-nos para o futuro. Pagámos muito caro o esforço de domingo [frente ao Benfica]."