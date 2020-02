Pepa: «Faltavam os golos e os três pontos e conseguimos»

O Paços de Ferreira voltou este domingo a vencer para o campeonato depois de um ciclo negativo de sete jogos (cinco vitórias e duas derrotas) ao bater o Famalicão por 2-1 num jogo que teve um final verdadeiramente emocionante, com o guardião dos castores a defender uma grande penalidade.

Na reação ao encontro Pepa sublinhou a "união, caráter e personalidade" da equipa para conseguir três pontos muito importantes na luta pela manutenção.





"Às vezes temos a tendência de colocar tudo no mesmo saco, isto por causa do jogo na Madeira, mas tenho a confiança plena na equipa, e sabia que íamos voltar a jogar à Paços, com muita união, caráter e personalidade. Faltavam os golos e os três pontos e conseguimos, contra uma equipa muito forte, bem orientada. Normalmente, quando uma equipa está no fundo da tabela, sente a necessidade de se esconder do jogo, mas tivemos capacidade para jogar", sublinhou o técnico pacense em conferência de imprensa."Na segunda parte, tivemos mais critério nas saídas com bola. Fizemos os golos e, depois, obrigámos o Famalicão a jogar de uma forma que os não caracteriza, mas foi dessa forma que fizeram o golo e depois o suspense do último segundo podia ter sido um filme de terror, mas acreditámos até ao final e conseguimos o mais importante, que foram os três pontos", acrescentou Pepa