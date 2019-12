Pepa: «Faltou não deixarmos o adversário marcar e não tivemos capacidade para o fazer»

O Paços de Ferreirana receção ao Vitória de Setúbal, em jogo da 13.ª jornada da Liga NOS, num encontro com reviravoltas e muita incerteza no marcador até ao fim.No final do encontro, Pepa, treinador do Paços de Ferreira, lamentou o desfecho do marcador, afirmando que foi um "jogo ingrato" para a sua equipa.

"Foi um jogo ingrato. Faltou não deixarmos o adversário marcar e não tivemos capacidade para o fazer. Ganhámos muitas bolas no meio campo defensivo, mas faltou, depois, calma nas decisões. Tivemos muito volume ofensivo, criámos oportunidades para dar a volta ao resultado, mesmo quando estava 2-2, por isso este resultado é muito ingrato", referiu o técnico pacense, em declarações à Sport TV.



Reação é já no próximo jogo

"O que conta são os golos e temos de reagir para dar a volta já no próximo treino, porque trabalhamos todos os dias. Neste jogo, aconteceu um pouco de tudo pela negativa e mesmo assim ninguém se escondeu", finalizou.