Pepa: «Faltou-nos decidir melhor»

Naturalmente desapontado com o desaire sofrido aos pés do Boavista, Pepa assumiu que a falta de "discernimento e agressividade no último terço" acabou por ser decisiva para que o seu Paços de Ferreira fosse derrotado pela formação axadrezada.



"Faltou-nos discernimento e agressividade no último terço. Não estávamos a deixar o Boavista sair em transição, mas faltou-nos decidir melhor e ter mais agressividade no último terço. Temos de ser mais eficazes, e faltou isso na primeira parte. Na segunda houve muita alma, tivemos muitas bolas na área, mas o Boavista está confortável nesse aspeto e ganhava-nos a frente. Pusemo-nos a jeito em algumas transições, mas tentámos de tudo. A nossa decisão no último terço tem sido penosa", disse o técnico dos castores.