Pepa faz 'mea culpa' pela expulsão: «Peço desculpa pelos excessos»

Qual o motivo da expulsão?

– Excedi-me nos protestos no calor do jogo, não tenho problemas em reconhecer, e peço desculpa pelos excessos.

– A vitória do FC Porto é justa?

– Dou os parabéns ao FC Porto pela vitória, mas realço que estivemos no jogo sempre que possível e acabamos por sofrer o segundo golo no nosso melhor momento. Tivemos critério e faltou a definição no último terço. Não levamos pontos. Sofremos um golo de bola parada, onde o FC Porto é muito forte. A equipa não avançou e não conseguiu sair da pressão com bola na primeira parte. Na segunda já conseguimos, mas foi pena não fazermos golo quando estávamos por cima do jogo. Isto é feito de pontos, vale o que vale e não vivemos de vitórias morais, mas saímos daqui com a certeza de que tudo fizemos para conseguir a vitória. Não viemos só à procura do ponto e é de enaltecer uma equipa que não se encolheu e não teve receio.