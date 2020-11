Pepa focado para a presença na Allianz Cup

A vitória sobre o Famalicão (2-0) colocou o P. Ferreira a depender de si próprio para garantir a presença na fase de grupos da Allianz Cup, podendo a presença ficar selada no jogo de terça-feira, em Moreira de Cónegos. Um objetivo que a equipa de Pepa pretende alcançar, e que, na ótica do treinador, seria revelador do atual momento da equipa, que, lembre-se, somou dez pontos nos últimos quatro jogos e que permitiu aos castores posicionarem-se nos lugares de destaque.

De resto, Dor Jan está em risco de falhar o embate com o Moreirense. O avançado israelita lesionou-se no pé esquerdo no jogo com o Famalicão, numa disputa de bola com Gustavo Assunção, e abandonou o relvado em grandes dificuldades, ainda antes do final da partida.