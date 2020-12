Pepa: «Foi preciso o fato-macaco»

Pepa, visivelmente emocionado, começou a análise por um elogio à memória do malogrado Vítor Oliveira, técnico que garantiu duas subidas dos castores à Liga NOS, e reconheceu a "necessidade de vestir o fato-macaco para segurar o triunfo". "Esta equipa dá gozo porque deixa tudo em campo e é fantástico chegar aqui com 14 pontos. Este apuramento para a Allianz Cup saiu-nos do corpo, mas, agora que lá estamos, não vamos passear", garantiu.