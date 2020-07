Pepa: «Foi uma reviravolta fantástica»

O P. Ferreira deu este sábado um passo muito importante rumo à manutenção da Liga NOS após derrotar o V. Setúbal por 3-2 numa reviravolta operada na segunda parte. Após o apito final, o técnico dos pacenses não escondeu a satisfação pela conquista dos três pontos.





"Termos mais critério no último terço do campo na segunda parte fez a diferença. Tivemos 21 remates e isso é algo invulgar no campo do adversário. Chegámos com perigo à área na primeira parte, mas sem critério na finalização. Falámos nisso ao intervalo e na 2.ª parte esse aspeto fez grande diferença. Com naturalidade, as oportunidades e os golos começaram a surgir. Foi uma reviravolta fantástica", afirmou Pepa em conferência de imprensa"O trabalho dos jogadores e da direção. Não olho para a questão de ser o Pepa, o Manuel ou Joaquim. Deixa-me muito tranquilo a qualidade de jogo que temos tido. Na paragem só se falava do Portimonense, P. Ferreira e Aves por estarem nos últimos lugares. Regressar com esta qualidade é um orgulho. Temos alegria em jogar. Perdemos com o FC Porto e Sporting como todos viram. É esta qualidade e alegria que queremos e isso deixa-me confiante em qualquer campo. No final, vi jogadores do Vitória com lágrimas nos olhos. Mas isto continua para o Vitória e para nós. Há ainda 12 pontos em disputa.""Não me lembro de nenhum campeonato em que desciam duas equipas em que descesse alguém com 34 pontos. No entanto, esta época, a diferença do último para o penúltimo é muito grande. Quando os 'grandes' também perdem muitos pontos, a média dos outros clubes sobe. Não sabemos se estes pontos chegam. Nunca vou dizer qual a meta de pontos necessária."