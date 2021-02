Pepa: «Gil Vicente é uma equipa muito bem organizada»

O P. Ferreira defronta amanhã o Gil Vicente com os olhos postos no 5.º lugar da classificação. Um objetivo que, para ser cumprido, terá de passar por vencer os gilistas, em pleno Estádio Cidade de Barcelos. A equipa de Pepa vai ter pela frente um adversário que jogou na sexta-feira, para a Taça de Portugal, mas não vê qualquer vantagem para os castores.





"Não vejo dificuldades nem benefícios nos calendários. Os plantéis são extensos e devemos ter a capacidade de encontrar soluções para os problemas. O Gil Vicente é uma equipa muito bem organizada. É verdade que vem de uma sequência negativa de resultados, mas nada retira o grande campeonato que fizeram na época passada após a subida. A estrutura da equipa mantém-se, conseguiu bons reforços, um deles o nosso Pedrinho, a quem desejo tudo de bom neste regresso a Portugal. É uma equipa com qualidade individual, muito organizada e forte no jogo exterior. O plantel é composto por jogadores da época passada que dão um conhecimento profundo uns dos outros e depois é uma questão de interpretarem as ideias do treinador, que uma carreira que fala por si", referiu Pepa, que sabe de antemão que poderá bater neste jogo o recorde de vitórias consecutivas do P. Ferreira na 1.ª Liga. "A vitória poderá ficar para a história e tudo o que seja positivo e fique para a história é bonito. Não houve conversas sobre isso e passa-nos completamente ao lado. Apenas nos focamos no jogo e nos 3 pontos, isso é o mais importante para nós".O mercado de inverno desfalcou o plantel com a saída de Oleg para o Olympiacos, obrigando a estrutura do clube a recorrer ao mercado para colmatar a lacuna. Pedro Rebocho foi o escolhido, mantendo assim o plantel que tem feito uma época acima das expectativas. "O mercado só fecha à meia-noite. Para já saiu o Oleg e entrou o Cristian Parano para uma questão adaptação e tempo. O Rebocho chegou porque era uma necessidade. Tudo o resto, estou mais do que satisfeito com as opções. Uns têm mais minutos que outros, mas todos vão ajudar muito", sublinhou.Pepa aproveitou a oportunidade para endereçar os parabéns a Abel Ferreira pela conquista da Libertadores e a Bruno Pinheiro, pelo seu desempenho à frente do Estoril."Parabéns ao Abel pela conquista que teve. Para todos nós é uma chamada de atenção para percebermos que não é obrigatório passarmos por clubes como o Benfica, FC Porto ou Sporting para se conquistar uma Libertadores. Isto não é recado nenhum. Há muita gente competente, nas distritais, nas camadas jovens, na segunda B, na Segunda Liga… Mais do que a competência é ter oportunidade e quando se tem competência, como ao Abel que a tem, agarrou com tudo a oportunidade e por isso está a ter sucesso.Os parabéns são extensivos ao Bruno Pinheiro. Gosto muito de ver o Estoril a jogar. Atingiu as meias-finais da Taça de Portugal, chegou à final da oito na Allianz Cup, está na liderança da Segunda Liga e fala-se pouco. Quero enviar um grande abraço e os parabéns, porque é uma equipa arrumada, que sabe o que faz dentro de campo e por isso estão onde estão", concluiu.