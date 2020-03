O treinador Pepa faz questão de acompanhar a par e passo o desenrolar dos trabalhos que os seus jogadores têm de realizar durante o período de isolamento.





Verificação possível graças às ferramentas digitais, pelo que o responsável pacense foi o principal interlocutor na sessão de treino que o plantel cumpriu em simultâneo através de videoconferência."Estamos com saudades da malta toda, isto realmente é esquisito, mas temos que nos adaptar", referiu Pepa antes do início dos trabalhos que foram essencialmente focados no apuro da vertente física de cada atleta.Momento de desconforto, contudo, efémero, dado que o desenrolar dos exercícios provocaram momentos de boa disposição.