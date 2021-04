«Pepa já recebeu convite para renovar»: Presidente do P. Ferreira aguarda resposta

Pepa tem em mãos uma proposta de renovação do seu contrato para a próxima temporada. A revelação foi feita pelo presidente do P. Ferreira, Paulo Meneses.





"A direção dirigiu um convite à equipa técnica para a renovação do contrato. Legitimamente, o treinador entendeu que deveria ter um período para decidir. O convite tem várias semanas e a resposta não surgiu ainda, mas não foi ultrapassado o timing estabelecido pelas duas partes", disse Paulo Meneses, em entrevista ao jornal ‘Imediato’."Espero que a resposta seja positiva. Quero mesmo muito que seja esta a equipa técnica na próxima época. Plano B? Não falei com ninguém nem quero falar", apontou ainda o dirigente, que já confirmou ser recandidato às próximas eleições do clube.Paulo Meneses apontou o dedo ao dirigismo no futebol profissional. "Os agentes desportivos precisam de uma reciclagem na forma de estar. O que falta é dirigir isto de uma forma digna, coisa que muitas vezes falha", apontou, continuando: "O futebol é uma cambada de hipócritas. Na maioria das situações, quando chegamos por exemplo à reunião da Liga, o que vejo é que eu sinto-me isolado com mais dois ou três, com vontade própria, e tudo o resto é condicionado pelos demais. E sabe-se qual será a decisão, porque há dois ou três a quererem dominar e, como diz a expressão, quem não está por mim está contra mim."Paulo Meneses deixou ainda uma garantia relativamente ao modelo de gestão do futebol profissional pacense, atualmente uma SDUQ: "Nunca estaremos num contexto em que exista uma SAD."