Pepa: «Marítimo apresenta um sistema complexo e difícil de anular»

O P. Ferreira defronta o Marítimo, no Funchal, num jogo em que Pepa terá pela frente o único adversário que derrotou, até ao momento, o líder do campeonato nas competições internas. Um aviso que, no entanto, o treinador dos castores optou por relativizar.





"Isso não nos diz nada, porque cada jogo tem a sua história. Não somos o Sporting e o Sporting não é o Paços de Ferreira. São contextos diferentes e cada jogo tem o seu desenrolar de acontecimentos. O que nos diz para o jogo de amanhã é a capacidade individual e coletiva do Marítimo, uma equipa que melhorou muito. Às vezes troca-se de treinador, a curto prazo dá resultado, mas a médio prazo já não dá. Isso vale o que vale, são estatísticas. O que interessa é que a equipa do Marítimo melhorou muito, tem apresentado um sistema diferente, difícil de anular, complexo. É a única equipa em Portugal a jogar daquela forma, portanto, isso está bem identificado. Agora, teremos, mais uma vez, num jogo difícil, com uma complexidade grande. São essas dificuldades que nos fazem crescer, e num campo difícil. Neste momento são duas equipas que respiram confiança e saúde", explicou o técnico, que abordou ainda a vitória conquistada na jornada anterior, frente ao Sp. Braga. "Não é por perder, empatar ou ganhar que vamos deixar de pensar sempre positivo para o próximo jogo. É algo inerente a nós, termina um jogo, corrigimos o que esteve mal e projetamos o próximo logo de seguida. Foi uma vitória contra o Sp. Braga muito boa, fantástica, tremenda, mas já foi. O foco há muito que é o Marítimo…"Para o embate com o Marítimo, tudo indica que Pedro Rebocho vai estrear-se a titular no lado esquerdo da defesa. "Está bem fisicamente, conhece e percebe o jogo. Na conferência anterior, quando falei aqui, havia dito que o Rebocho se mostrou em poucos treinos, porque ele é o que é, e isso são boas dores de cabeça. Será mais um para dar a tal boa dor de cabeça. Há que valorizar ainda as poucas lesões e os poucos casos Covid no plantel. Isto tem sido um terror no nosso país. Mesmo no futebol, somos a profissão mais testada, com departamentos médicos, jovens com saúde. Nesse aspeto temos tido alguma felicidade e o mérito é do departamento e, principalmente, dos jogadores, que têm tido cuidado. Mas sabemos que pode surgir um surto a qualquer altura", concluiu.Jorge Silva é o único indisponível, por lesão.