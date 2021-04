Pepa: «Mérito do Famalicão e demérito do Paços de Ferreira»

Pepa, treinador do Paços de Ferreira, considera que a sua equipa esteve uns furos abaixo do habitual, na derrota por 2-0 em casa do Famalicão.





"Foi mérito do Famalicão e demérito do Paços de Ferreira. Não posso dizer que é só uma coisa. Estamos a falar de uma situação em que costumamos ser muito compactos e muito agressivos. Em condições normais, não sofríamos os dois golos daquela forma. Mas tenho de valorizar também o Famalicão, por tudo. Tem um plantel que a classificação não corresponde de todo à qualidade que tem. E, nos últimos tempos, tem vindo ao de cima o coletivo", começou por dizer o técnico pacense."Da nossa parte, irreconhecíveis em dois momentos cruciais do jogo. Na transição defensiva, na reação à perda, onde perdíamos praticamente todos os duelos individuais. E com bola, muita precipitação, muita bola perdida, passes simples que normalmente não erramos. E quando assim é, e estamos abaixo em termos individuais, o coletivo acaba por ficar mais fragilizado. Faltou-nos sermos muito mais proativos na reação à perda. Faltou discernimento, critério, mas acima de tudo, volto a reforçar, no processo defensivo, na reação à perda, demos muito espaço, liberdade. E o Famalicão foi fortíssimo nesse momento do jogo", acrescentou.Apesar do desaire, Pepa já pensa no futuro: "Cada jogo tem a sua história. Não vivemos com o que está para trás. O resto é continuar a trabalhar, perceber o que não fizemos de bem. Queremos é recuperar deste jogo".