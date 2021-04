Pepa: «Não podemos desconfiar das nossas capacidades e vamos com tudo»

O P. Ferreira vai entrar esta sexta-feira em campo com a disposição de retomar o caminho das vitórias, o que não acontece há cinco jornadas. O empate em Vila do Conde atenuou a sequência negativa de quatro derrotas consecutivas, mas a intenção de Pepa passa por regressar aos triunfos, para ficar mais perto de garantir o 5.º lugar da classificação.





"Estamos a falar de três semanas, cinco finais pela frente e interessa-nos, para já, o jogo de amanhã contra o Belenenses SAD. Queremos entrar com qualidade, muita alma e confiança, que nunca a poderíamos ter perdido. Não podemos desconfiar das nossas capacidades e vamos com tudo", garantiu o treinador dos castores, antes de elogiar o adversário."O Belenenses SAD é das melhores defesas do campeonato. Estão numa fase positiva e é uma equipa muito competente. Tem miúdos com qualidade que o Petit está a saber rentabilizar com a equipa de sub-23. É de enaltecer o aproveitamento dessa equipa. Para além disso, tem jogadores com experiência. Essa mistura de juventude, irreverência com a experiência permite o campeonato que estão a fazer."Pepa justificou ainda os últimos resultados da equipa com a qualidade da Liga NOS. "O equilíbrio que temos visto só demonstra o grande campeonato que estamos a fazer. Há muita competitividade no campeonato e é difícil ganhar. Estamos na reta final e não vamos estar à espera do que aconteça nos outros jogos. Se nos distraímos, depois vamos em frente contra uma parede. Temos de olhar para nós. É isso que temos de fazer amanhã dentro de campo. Dar tudo de nós e não pensar nos outros", concluiu.Diaby continua entregue ao departamento médico e é a única ausência para o embate com o Belenenses SAD.