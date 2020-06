Pepa: «Não podemos entrar em desespero»

O treinador do Paços de Ferreira, Pepa, disse esta terça-feira ser necessário "muita paciência" e uma atitude "inteligente" dos seus jogadores para ultrapassar o melhor Belenenses SAD da época, na 27.ª jornada da Liga NOS, na quarta-feira.

"A confiança é total, mas não podemos entrar em desespero, temos de ter muita paciência e devemos estar preparados para a qualidade do Belenenses, que tem homens preparados para a transição, como o Varela, o [Marco] Matias ou o Cassierra. Temos de ser pacientes e inteligentes", disse Pepa, em conferência de imprensa.

O técnico pacense reconheceu que "o Belenenses SAD está na melhor fase", sem perder desde a 20.ª jornada (2-0 na receção ao Santa Clara), "tem sofrido poucos golos e feito muitos pontos", desde que alterou o sistema de jogo, mas irá encontrar na Capital do Móvel uma equipa que "também está num bom momento, com qualidade de jogo, confiança e a jogar de olhos fechados".

"Independentemente de jogar em casa ou fora, sinto a equipa em velocidade cruzeiro. Em relação ao jogo de amanhã [quarta-feira], sabemos os pontos fortes do Belenenses e onde têm mais dificuldades. Temos de ter cuidado onde são mais fortes e devemos ter muita inteligência dentro de campo, procurando uma forma eficaz. Devemos ainda gerir bem e potenciar ao máximo quem está melhor", sublinhou.

A recente lesão do extremo brasileiro Murilo potenciou as preocupações do técnico nesta fase de retoma do campeonato, juntando-se ao guarda-redes Simão, também lesionado, e a Luiz Carlos, a cumprir castigo, entre os ausentes para quarta-feira, mas Pepa preferiu destacar "a resposta fantástica dos jogadores" antes do regresso a casa.

"É a nossa casa. Temos tido o apoio possível antes de sair para os jogos, com o apoio dos adeptos, que arrepia, só que agora não vão poder estar no estádio. Já sabíamos, mas é o nosso estádio e queremos muito dedicar o jogo a todos os pacenses habituados a estar no estádio e que estarão lá de coração", concluiu.

O estádio Capital do Móvel volta a receber um jogo 101 dias depois da interrupção do campeonato, devido à pandemia de covid-19, num jogo que vai opor o Paços, 16.º classificado, com 25 pontos, e o Belenenses SAD, no 13º lugar, com 30.

O jogo realiza-se na quarta-feira, a partir das 19:00, e terá arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação do Porto.