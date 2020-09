Pepa: «Não podemos pensar que o jogo está decidido quando ainda faltam 30 minutos...»

O Paços de Ferreira somou este domingo a primeira derrota caseira na nova temporada da Liga NOS, diante do Sporting por 0-2, em jogo a contar para a 2.ª jornada da prova.

No final do encontro, o treinador dos pacenses, Pepa, mostrou-se desiludido com a entrada da sua equipa na partida, considerando que os dois momentos-chaves do encontro acabaram por ser os dois golos leoninos.

"Há alguns aspetos positivos, não podemos reagir apenas quando sofremos um golo e também não podemos sair do jogo quando sofremos o segundo golo. Até ao primeiro golo e até ao momento do segundo jogo só jogamos nesse período, foram momentos marcantes que tiraram-nos do jogo e do resultado", começou por dizer o técnico pacense, antes de apontar o dedo ao seu plantel.

"Houve mérito na forma com o Sporting entrou, faltou critério, definição no último terço. Alguns cortes, desarmes no nosso meio-campo defensivo estávamos a ser muitos lestes à pressão feita pelos jogadores do Sporting. Temos de ser mais fortes e capazes nesse momento. No futebol já vivemos tanta coisa possível e não podemos pensar que o jogo está decidido quando ainda faltam 30 minutos para jogar", concluiu.