Pepa: «Não sei se foi má vontade ou muita incompetência...»

Na ressaca da derrota sofrida diante do Santa Clara, por 2-1, Pepa assumiu que o seu Paços de Ferreira não se conseguiu adaptar às características do jogo, algo que se revelou determinante. O técnico dos castores aproveitou ainda para deixar uma 'indireta' a propósito do adiamento do encontro, que deveria ter sido realizado no sábado.





"Foi um jogo difícil, onde não nos conseguimos adaptar. O resumo do jogo é isso mesmo. A equipa que procurou melhor a profundidade, a equipa que foi mais eficaz ou mais simples no jogo direto e na procura das costas da linha defensiva foi a que ganhou o jogo.

Estávamos a adornar muitos os lances, a querer conduzir quando tínhamos que fazer um corte, um passe para queimar estações, porque não dava para ligar o jogo. Fomos penalizados pela identidade da equipa, uma equipa que gosta de ter bola, assumir jogo, gostar de ligar o jogo e não conseguimos.

Sabe que os erros individuais num terreno destes é muito propício, tanto podiam acontecer de um lado e do outro e aconteceram. Aconteceram vários erros, não diria tantos erros, porque é muito difícil. É praticamente impossível jogar aqui.

Quando estávamos a conseguir chegar lá, ou batia em alguém, ou não conseguíamos cruzar a bola, até nisso fomos um pouco 'anjinhos'. Porque aí tínhamos de procurar mais a bola nas costas, a profundidade. Demorámos muito tempo a perceber o jogo e fomos penalizados por isso.

Havia muito para dizer, mas não vale a pena [sobre o adiamento do jogo]. Sei que tenho ali um grande grupo de homens que se fosse preciso jogar amanhã, jogava. Mas não é fácil o que aconteceu aqui. Não sei se foi má vontade ou muita incompetência para aquilo que aconteceu ontem [no sábado]. E fico-me por aqui".