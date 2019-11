Pepa: «Não vamos sair desta situação com um estalar de dedos»

O Paços de Ferreira tem apenas um triunfo na Primeira Liga e está na 17.ª posição. Os homens da capital do móvel voltaram a perder, desta feita frente ao Belenenses SAD, por 1-0, e Pepa admite que a situação não vai mudar com um "estalar de dedos". O treinador do Paços de Ferreira não quer lamentações e refere que o problema está na "eficácia"."As derrotas são sempre muito dolorosas. É o terceiro jogo que perdemos desta forma. Acabámos por ser penalizados, mas temos de olhar para nós. Não vale a pena andar a lamentar, temos de ser mais eficazes"."Disse que a equipa mais tranquila ia sair vitoriosa, acabou por ser o Belenenses. Temos de ter mais critério no último terço, tivemos oportunidades para fazer golo"."Sempre que há adaptações, claro que há alguma dificuldade. Temos condições e capacidade para fazer mais. Tivemos nove cantos, é sinal de volume ofensivo. Temos de acreditar mais que temos de fazer golo. Quando se cruza ou remata numa de desespero e intranquilidade, não dá para fazer golos"."É difícil, ninguém gosta de estar na 'linha de água', mas não podemos fugir a isto. Ninguém nos vai dar pontos, não vamos sair desta situação com um estalar de dedos. Saímos com trabalho"."O André Micael ainda vai ser reavaliado, temos de esperar pelo menos 48 horas. Não tenho dúvidas nenhumas que o 'onze' que entrar no próximo jogo, contra o Tondela, vai ser muito forte".